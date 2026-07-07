2,5 года колонии получил воронежец, работавший курьером у мошенников

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На 2,5 года отправляется в колонию 23-летний мужчина, признанный Семилукским райсудом в мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре 2025 года молодой человек, действуя по инструкции неизвестных (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похищал деньги у пенсионеров в Семилуках под предлогом перевода накоплений на безопасный банковский счет. Мужчина выступал в качестве курьера, приезжал к жертвам, находившимся в стрессовой ситуации, и забирал у них наличные. В частности, у двух пожилых людей он забрал почти 3 млн рублей.

- Мужчина полностью признал вину, частично возместил причиненный потерпевшим ущерб. Суд назначил виновному в наказание 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании о осужденного оставшейся суммы причиненного ущерба, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.