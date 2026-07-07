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НовостиПроисшествия7 июля 2026 14:52

Воронежец снял 2 млн руб со счета вдовы участника СВО, пока она спала

Будут судить жителя Воронежа за кражу со счета вдовы участника СВО
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном райсуде будут рассматривать уголовное дело 27-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в краже с банковского счета, в особо крупном размере. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области, деньги он похитил у вдовы участника СВО.

В феврале 2026 года мужчина, проживавший у потерпевшей, предполагая, что на банковском счете женщины могут находиться средства, перечисленные ей Министерством обороны РФ в связи с гибелью супруга в зоне боевых действий, решил их похитить. Он дождался, когда женщина уснула, при помощи мобильного телефона и ее банковской карты получил доступ к ее личному кабинету и перевел 2 млн рублей на свой счет. А похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.

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