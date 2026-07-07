Под Воронежем тракторист погиб при взрыве колеса

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Несчастный случай со смертельным исходом произошел в воронежской компании, занимающейся сбором отходов. Трагедия случилась 3 июля в Семилукском районе.

Как уточнили в Государственной инспекции труда, 55-летний тракторист, менял правое переднее колесо тракторного прицепа. Произошел взрыв этого колеса, в результате чего работник получил многочисленные травмы от вылетевшего металлического диска. Пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученных травм.

- Гострудинспекция ведет расследование, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.