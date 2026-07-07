Жителя Воронежской области осудили за попытку заработать на Львенке и Черепахе из советского мультика

.

Новоусманский райсуд Воронежской области оштрафовал местного жителя по иску «Союзмультфильма». Компания требовала компенсацию за нарушение исключительных прав.

Как рассказали в суде, мужчина на сайте предлагал к продаже товар с использованием изображений, сходных с рисунками персонажей Львенок и Черепаха из мультика «Как львенок и черепаха пели песню», исключительные права на которые принадлежат «Союзмультфильму».

Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с обвиняемого в пользу правообладателя компенсацию: 20 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки, 20 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажей Львенок и Черепаха, а также судебные расходы по оплате госпошлины.