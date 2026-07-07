Жителя Воронежа осудили на 8 лет за донат террористам

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2-й Западный окружной военный суд признал виновным 63-летнего воронежца в финансировании терроризма.

Как выяснилось, индивидуальный предпринимателя из Воронежа разделял взгляды лидера межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом и запрещенного в России, оказывал ему финансовую помощь.. Так, с июля 2023 года по апрель 2024-го он переводил на счет террористического сообщества деньги. Общая сумма пожертвований составила 8 703 рубля.

Мужчина на суде раскаялся, но получил восемь лет лишения свободы: первые два года в тюрьме, а остальные шесть лет - в колонии строго режима, а также штраф 500 тысяч рублей.

- Также суд конфисковал у осужденного 8 703 рубля в доход федерального бюджета Российской Федерации, - сообщил 2-й Западный окружной военный суд.