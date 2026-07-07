Краеведческий музей попросил воронежцев подарить советские ковры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Краеведческий музей попросил воронежцев принести советские ковры. Они необходимы, чтобы сделать мероприятия учреждения красочнее и уютнее, сообщили в администрации.

В советское время такие ковры принято было вешать на стены – не только для красоты, но и для тепла, чтобы не соприкасаться с холодными стенами зимой, особенно в кровати. Шерстяные ковры украшали спальни, гостиные и даже коридоры. Но с тех пор мода поменялась, с отоплением стало лучше, многие отвозят раритеты в деревни, а порой просто выбрасывают на мусорку.

Если у вас есть такой ковер, и вы давно хотите его пристроить, пишите в соцсети музея, его заберут. Музеей за подарки обещает сюрприз.