Глава СКР заинтересовался, почему воронежцы живут в аварийном доме

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Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по ситуации с нарушением прав воронежцев. Жильцы многоквартирного дома обратились через соцсети к главе СКР: они жалуются, что несмотря на аварийное состояние здания, их не расселяют, уполномоченные лица должных мер для решения проблемы не принимают. Воронежцы отмечают, что решение о возбуждении уголовного дела по данному факту было отменено надзорным ведомством.

Следственные органы СК России по Воронежской области повторно возбудили уголовное дело по данному факту. Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования, а также о мерах, принятых для восстановления прав жильцов.