Нововоронежская АЭС предупредила жителей об учениях 8 июля

фото Нововоронежской АЭС

Администрация Нововоронежской АЭС предупредила местных жителей о плановых противоаварийных учениях, которые пройдут 8 июля. С 9.00 утра на объекте будут отрабатывать приемы по защите персонала и населения Нововоронежа с привлечением специальной техники аварийно-технического центра филиала Росатома.

- Учения пройдут без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание! Внимание!», - отметили на Нововоронежской АЭС. - Во время учений энергоблоки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в их процесс, связанных с тренировкой, не предусмотрено.

Жителям можно не беспокоиться.