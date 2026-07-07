Житель Воронежской области отменил мошеннический кредит через суд

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Аннинского района Воронежской области удалось по суду отменить кредит, взятый на него неизвестным.

Мужчина в 2023 году использовал номер телефона, подключенный к T-Банку, при оформлении дебетовой карты. В 2024 году он сменил телефон, но не отключил его от банка. В апреле 2025 года неизвестный, воспользовавшись старым номером потерпевшего, оформил на его имя кредитную карту на 137 тыс рублей. И банк собирался взыскать с потерпевшего эту сумму. После чего мужчина подал в суд иск к финансовой организации, требуя признать договор о выпуске и использовании кредитной банковской карты незаключенным.

- Аннинский райсуд пришел к выводу, что на момент заключения договора с использованием простой электронной подписи абонентский номер, на который банк направил одноразовый код доступа, истцу не принадлежал. Договор мужчина не подписывал, волеизъявление на его заключение отсутствовало, денежные средства получены третьими лицами. Решением суда договор признан незаключенным, исполнительная надпись нотариуса о взыскании задолженности отменена, банк обязан исключить сведения о договоре из бюро кредитных историй, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.