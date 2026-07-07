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НовостиОбщество7 июля 2026 10:10

5738 воронежских подростков нашли работу на период летних каникул

При трудоустройстве им выплатили пособие
Ирина КАЗАНИНА

В Воронежской области смогли найти работу через центры занятости 5738 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом рассказала министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина.

По словам министра, по госпрограмме Воронежской области «Содействие занятости населения» на стимулирование занятости несовершеннолетних выделяются бюджетные средства. Это позволило увеличить численность трудоустроенных на период летних каникул школьников. В 2026 году число школ - участников программы выросло с 165 до 277; по состоянию на 1 июля из предусмотренных 46 млн рублей освоено 80%.

Период работы для несовершеннолетних составляет две недели. Также центры занятости предоставляют трудоустроенным школьникам материальную помощь в размере двух размеров минимального пособия по безработице, что составляет 3726 рублей.