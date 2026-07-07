Воронеже бездомная собака покусала семилетнего мальчика

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежцы сообщили в соцсетях о нападении бездомной собаки на ребенка. Инцидент произошел 3 июля на детской площадке, расположенной на улице Сельской. Семилетний мальчик качался на качелях, а рядом находилась дворняга. В какой-то момент животное набросилось на ребенка и укусило его. Пострадавшего мальчика доставили в травмпункт, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

О происшествии стало известно следователям. Региональный СУ СК возбудил уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования ведомство даст правовую оценку деятельности чиновников, ответственных за организацию и осуществление работы по отлову и содержанию безнадзорных собак.