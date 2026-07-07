На пять воронежских УК составили протоколы инспекторы ГЖИ

За прошлую неделю государственная жилинспекция составила пять протоколов о нарушениях на управляющие организации. Среди них ООО «Вест-1», ООО УК «Ваш Дом», ООО УК «ЖКС», ТСЖ «Буран», ООО «Современный Уровень».

Также предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований получило ООО «РВК-Воронеж».

Всего за этот период инспекторы провели 25 выездов в УК для оценки достоверности сведений, представленных гражданами и управляющими организациями.

Также 11 организациям ведомство выдало предписания об устранении выявленных нарушений.