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НовостиОбщество7 июля 2026 8:52

На пять воронежских УК составили протоколы инспекторы ГЖИ

Водоканал получил предостережение
Ирина КАЗАНИНА

За прошлую неделю государственная жилинспекция составила пять протоколов о нарушениях на управляющие организации. Среди них ООО «Вест-1», ООО УК «Ваш Дом», ООО УК «ЖКС», ТСЖ «Буран», ООО «Современный Уровень».

Также предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований получило ООО «РВК-Воронеж».

Всего за этот период инспекторы провели 25 выездов в УК для оценки достоверности сведений, представленных гражданами и управляющими организациями.

Также 11 организациям ведомство выдало предписания об устранении выявленных нарушений.