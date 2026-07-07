Воронежцев предупредили о мошенничестве под предлогом предоплаты за ГСМ

О новом виде мошенничества предупредили воронежцев в правительстве региона. Аферисты используют в своих целях непростую ситуацию с топливом. Они рассылают сельхозтоваропроизводителям от имени Департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза России фейковые письма с предложением закупить ГСМ по предоплате.

В пресс-службе правительства заявили, что министерство не занимается продажей топлива и не включает никого ни в какие реестры. Также источник обратил внимание, что в документе, на который ссылаются мошенники, есть фактические ошибки.

Чиновники просят воронежцев не переходить по неизвестным ссылкам и отправлять денег.