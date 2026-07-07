Больше 8 тысяч воронежских родителей получили новую социальную подержку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Больше 195 миллионов рублей перечислило воронежское отделение соцфонда по итогам первого месяца предоставления новой меры соцподдержки. Ее получили больше 8 тысяч воронежских семей.

На соцподдержку имеют право работающие родители, а также усыновители, опекуны, попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. Обязательным условием является не превышение среднедушевого дохода семьи полуторакратной величины прожиточного минимума за прошлый год. А он составлял в регионе 23 407 рублей. Кроме того, не должно быть превышения уровня имущественной обеспеченности семьи.

Получить соцподдержку могут как мать, так и отец, даже, если они в разводе. Обязательным условием в подобной ситуации будет отсутствие долгов по алиментам.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от доходов. Вместо обычного 13%-го НДФЛ, пересчитывают по льготной ставке 6%. Разницу возвращают родителям.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября - через портал Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Воронежской области или в МФЦ.