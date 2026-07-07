Воронежский министр ЖКХ потребовал ускорить реконструкцию бульвара Карла Маркса

Фото министерства ЖКХ и энергетики области

На днях министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов проверил ход реконструкции бульвара Карла Маркса. В ходе проверки обнаружились серьезные недоработки.

Уже в начале работ выяснилось, что проектная документация не соответствует фактическому расположению коммуникаций. Электрические сети, автополив и другие инженерные системы проложены не так, как указано в документах. По словам представителя подрядной организации, переработка требует дополнительного времени и сил.

При проектировке автополива разработчик не учёл необходимое давление воды и количество зон полива. Требуют пересмотра и решения по видеонаблюдению, электрике и освещению.

Также Евгений Бажанов обратил внимание на недостаточное количество рабочих на объекте и поручил подрядчику усилить темпы. Также необходимо актуализировать график производства работ и наладить оперативное взаимодействие с проектировщиками, чтобы согласование изменений не тормозило процесс.

Особое внимание в ходе встречи уделили вопросу сохранности деревьев на бульваре. Если есть необходимость, - привлечь экспертов в области озеленения.

По итогам совещания министр поручил провести корректировку плана работ и ускорить их.