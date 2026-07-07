Воронежские уличкомы передали в зону СВО инструменты

Фото управы Ленинского района

Уличкомы и активисты ТОС Ленинского района собрали и передали в зону СВО очередную партию груза. В фокусе внимания — самые насущные потребности: от предметов первой необходимости до специализированных вещей, способных облегчить быт и службу в непростых условиях.

Как рассказала руководитель ТОС № 68 Людмила Певунова, в состав недавней партии вошли наборы инструментов - они незаменимы при обустройстве позиций и ремонте техники. А также медикаменты, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации, и предметы первой необходимости, помогающие поддерживать элементарный комфорт.

- Активисты ТОС координируют усилия жителей, привлекают местных предпринимателей, сортируют и упаковывают грузы, договариваются о логистике. Эта сплочённость превращает локальные инициативы в ощутимую поддержку для тех, кто находится на передовой, - прокомментировали в управе Ленинского района.- Именно благодаря такой вовлечённости и неравнодушию помощь доходит до адресатов своевременно и точно по назначению.