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НовостиПроисшествия7 июля 2026 5:46

Три частных дома, два гаража и два автомобиля повредили обломки сбитых в Воронежской области БПЛА

В ночь на 7 июля в Воронежской области уничтожены 14 беспилотников
Ирина КАЗАНИНА
Фото Максима Горохова

Фото Максима Горохова

Фото: из архива «КП».

В ночь на 7 июля в Воронежской области над двумя городскими округами и четырьмя районами сбиты 14 вражеских беспилотников.

Как сообщил утром во вторник глава региона Александр Гусев, при отражении атаки обломками БПЛА в одном из районов выбито окно в частном доме, также повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете повреждения получили крыши двух домов, фасад, гараж и автомобиль.

На месте падения обломков работают оперативные службы.

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