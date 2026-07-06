СК возбудил уголовное дело после гибели 2-летнего ребенка, выпавшего из окна под Воронежем

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа многоквартирного дома в переулке Крупской города Семилуки. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Трагедия случилась 6 июля. От полученных при падении травм ребенок скончался на месте. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Также допрашиваются свидетели и очевидцы, выполняется комплекс других следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

В связи с очередным несчастным случаем следственное управление вновь обращается к родителям и всем, кто присматривает за детьми, с настоятельной просьбой: не оставлять малолетних без внимания даже на короткое время в комнатах с открытыми окнами и свободным доступом к балконам.