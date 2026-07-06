В воронежских Семилуках из окна четвертого этажа выпал ребенок и умер

Фото из архива КП

В городе Семилуки Воронежской области 6 июля произошла трагедия: малолетний ребенок выпал из открытого окна четвертого этажа многоквартирного дома. От полученных травм малыш скончался на месте. По факту случившегося организована прокурорская проверка.

В надзорном ведомстве напомнили, что подобные случаи ежегодно фиксируются в регионе. Падения из окон многоэтажек часто заканчиваются гибелью детей либо тяжелыми повреждениями жизненно важных органов.

По каждому такому инциденту ведомство проводит проверки работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ряде случаев следственные органы возбуждают уголовные дела.

Как показали предыдущие расследования, в большинстве ситуаций дети забираются на подоконники самостоятельно, опираются на москитную сетку, которая создает ложное ощущение закрытого окна, и падают вместе с ней наружу.

В связи с этим прокуратура Воронежской области в очередной раз обращается к родителям и законным представителям: необходимо усилить контроль за поведением детей, особенно младшего возраста, не оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами и не надеяться на москитные сетки как на защиту.