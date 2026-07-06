Угрожавший ружьем полицейским сельчанин предстанет перед судом в Воронежской области

Фото из архива КП

В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Таловского района. Мужчину обвиняют по двум статьям: угроза применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Об этом 6 июля рассказали в СУ СКР по региону.

Как установило следствие, поздним вечером 12 марта сотрудники ОМВД России по Таловскому району прибыли в село Синявка по вызову местной жительницы, сообщившей о семейном конфликте. Ее супруг, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Увидев полицейских, мужчина вышел из дома и направил в их сторону охотничье ружье. Противоправные действия были пресечены на месте.

В ходе дальнейшего обыска в гараже на территории домовладения стражи порядка обнаружили коробку бездымного пороха. Как выяснилось, обвиняемый нашел ее летом 2023 года в заброшенном доме и с тех пор незаконно хранил у себя.

Следователи СК собрали исчерпывающую доказательную базу, включающую показания потерпевших, протоколы осмотров, результаты экспертиз и другие материалы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.