Суд признал фиктивным брак, заключенный накануне отправки воронежского бойца в зону СВО

Фото из архива КП

Прокуратура Семилукского района Воронежской области добилась признания брака фиктивным — актовая запись аннулирована решением районного суда. Об этом рассказали 6 июля в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2024 года в территориальном отделе ЗАГС была зарегистрирована свадьба, и в тот же день 63-летний мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции. В феврале 2025 года боец погиб при выполнении боевого задания.

Однако надзорное ведомство установило: брак был заключен не по семейным причинам, а с корыстной целью — женщина рассчитывала на получение социальных выплат и мер поддержки, связанных с гибелью военнослужащего.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака фиктивным. Семилукский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. В настоящее время актовая запись о заключении брака аннулирована.