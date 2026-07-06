Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 8,3 млн рублей после звонка «майора ФСБ»

Фото из архива КП

Очередной жертвой телефонных аферистов стала 66-летняя жительница Каменского района. В дежурную часть местного отдела полиции поступило ее заявление — женщина лишилась свыше 8,3 миллиона рублей. Об этом 6 июля рассказали в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, первый звонок раздался 10 июня. Звонивший представился майором ФСБ и сообщил, что с ее счетов пытаются перевести деньги на финансирование Вооруженных сил Украины. Чтобы спасти средства, пенсионерке предложили передать наличные курьерам для проверки подлинности.

24 июня она отдала первому посыльному 6 млн 840 тысяч рублей, а 3 июля — второму еще 1,5 миллиона. В обоих случаях деньги находились в чёрных полиэтиленовых пакетах.

Суммарный ущерб составил 8 миллионов 340 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Всего за минувшие сутки в Воронежской области от кибератак и действий мошенников пострадали 4 человека, еще у четверых неизвестные похитили средства с банковских карт. Общий ущерб за день превысил 8,8 млн рублей.