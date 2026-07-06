Из-за повреждения водовода без воды остались жители нескольких улиц на Левом берегу в Воронеже

Фото из архива КП

В диспетчерскую службу «РВК-Воронеж» днем 6 июля поступила заявка об утечке холодного водоснабжения по адресу улица Путилина, 8а. При выезде специалисты обнаружили повреждение водовода диаметром 150 мм и незамедлительно приступили к устранению неисправности.

В связи с ремонтными работами подача холодной воды временно ограничена. Под отключение попали дома по следующим адресам:

· улица Цимлянская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

· улица Путилина: 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18;

· улица Менделеева: 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 22, 24, 26, 28;

· улица Небольсина: 1, 3А, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21п;

· переулок Цимлянский: 1, 4а, 5, 8А.

Ориентировочное время завершения работ и возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно. «РВК-Воронеж» приносит жителям извинения за временные неудобства.