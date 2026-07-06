Воронежские врачи вылечили младенца с редкой патологией глаза

У малыша обнаружили дакриоцистоцеле Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В Воронеже медики спасли младенца с редким врожденным заболеванием слезных путей. Врачи больницы №10 («Электроника») заметили проблему уже на третий день жизни ребенка, вовремя среагировали и предотвратили опасные осложнения. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 6 июля.

У малыша обнаружили дакриоцистоцеле — это состояние, при котором слезный канал сужен или не сформирован, из-за чего слеза не отходит естественным путем, а скапливается, растягивая слезный мешок. Если болезнь запустить, может начаться серьезное воспаление или даже гнойный процесс.

— Подобная патология встречается примерно у одного из 700–800 новорожденных, — уточнили в министерстве.

Сразу после обнаружения проблемы специалисты направили младенца в областную офтальмологическую больницу (ВОКОБ). Там детский хирург Ольга Авдеева провела операцию по восстановлению проходимости слезных путей. Удалось избежать воспалений, и сейчас, как сообщили в минздраве, ребенок уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо.