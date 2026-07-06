Глава СКР затребовал доклад по делу о разрушающемся доме-памятнике в воронежском Острогожске

Фото из архива КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в городе Острогожске Воронежской области. Об этом рассказали в Информационном центре ведомства 6 июля.

Поводом стало обращение местной жительницы, имеющей инвалидность, в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала о критическом состоянии шестиквартирного дома на улице Ленина, построенного в 1917 году и являющегося объектом культурного наследия. Несущие конструкции и потолочные перекрытия разрушаются, стены покрыты трещинами. В 2014 году здание признавали аварийным, но позже этот статус сняли. В повторном обследовании собственникам, включая 87-летнюю пенсионерку, отказывают. Обращения в различные инстанции результата не дали.

Ситуация получила освещение в социальных сетях. В региональном управлении СК России по Воронежской области уже возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о предварительных и окончательных итогах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.