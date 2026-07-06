Здоровая среда и медицинская помощь: как держать под контролем аллергию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аллергия - это не просто сезонный насморк или сыпь на коже. По данным Всемирной организации здравоохранения, с различными формами аллергии сталкивается около 40% населения планеты. И распространенность таких заболеваний продолжает неуклонно расти. В основе любого типа аллергии лежит неадекватная реакция иммунной системы на вещества, которые для большинства людей являются безвредными: пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных, пищевые продукты. Она запускает каскад воспалительных процессов, приводящих к таким проявлениям, как ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, атопический дерматит и даже жизнеугрожающая анафилаксия.

Ключевую роль в развитии аллергии играет сложное взаимодействие генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. Именно на них мы можем влиять с помощью профилактики. Ее можно разделить на три основных направления: первичную (предотвращение самого заболевания), вторичную (предотвращение развития более тяжелых форм у лиц с начальными проявлениями) и третичную (снижение риска обострений у уже заболевших).

Первичная профилактика: фундамент здоровья

Цель первичной профилактики - не допустить формирования повышенной чувствительности организма. И здесь есть несколько важных составляющих.

Питание и внутриутробный период. При беременности необходимо отказаться от курения и алкоголя. Полноценно и разнообразно питаться, без строгих ограничений. Кроме того, врачи рекомендуют исключительно грудное вскармливание, особенно до четырех-шести месяцев жизни. Своевременное и правильное введение прикорма без необоснованного отсроченного знакомства с потенциальными аллергенами также имеет большое значение.

Контроль бытовых аллергенов. Пылевые клещи - это главные бытовые аллергены. С ними поможет справиться регулярная влажная уборка, стирка постельного белья при температуре не ниже 60°C, использование гипоаллергенных чехлов для матрасов и подушек. Минимизируйте количество накопителей пыли: избавляйтесь от старых ковров, тяжелых штор и открытых книжных стеллажей. Поддерживайте уровень влажности в помещении в пределах 40-50%. Это препятствует размножению клещей и плесневых грибков. При необходимости используйте осушителей воздуха.

Образ жизни и окружающая среда. Откажитесь от курения: полное исключение табачного дыма, так как он повреждает слизистые оболочки и стимулирует иммунный ответ. Если в семье есть высокий риск атопии, стоит избегать появления дома пушистых питомцев. Ограничьте бесконтрольное применение медикаментов, в том числе нестероидных противовоспалительных препаратов, гормональных контрацептивов и антибиотиков. Поддерживайте здоровый образ жизни: полноценный сон, двигательная активность, прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунную систему.

Вторичная профилактика: остановка прогрессирования

Если у человека уже появились первые признаки аллергии, например, легкий ринит при контакте с пылью или эпизодическая сыпь на пищу, важно не допустить развития более тяжелых и системных реакций.

Ранняя диагностика и наблюдение у врача. При появлении любых подозрительных симптомов необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Выявление «виновного» аллергена с помощью кожных проб или анализа крови на специфические IgE - основа вторичной профилактики.

Элиминационные мероприятия. Как только аллерген определен, необходимо максимально исключить или ограничить контакт с ним. Если это пищевая аллергия - строгая диета. Если реакция на пыльцу - в сезон цветения ограничить пребывание на улице, использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. При аллергии на шерсть животных - принять решение о невозможности их содержания в доме.

Третичная профилактика: управление хроническим заболеванием

Для людей с уже установленным диагнозом профилактика направлена на достижение контроля над болезнью и предотвращение обострений.

Строгое соблюдение врачебных назначений. Регулярный прием базисной терапии при астме или атопическом дерматите позволяет контролировать воспаление и предотвращать приступы. Не следует самостоятельно отменять препараты при улучшении самочувствия - это может привести к тяжелому обострению.

Разработка индивидуального плана действий. Вместе с врачом пациент должен составить четкий план: какие препараты принимать ежедневно, как действовать при усилении симптомов и когда необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Аллерген-специфическая иммунотерапия. Это единственный метод лечения, который воздействует на причину аллергии, а не только на симптомы. Суть метода заключается во введении в организм возрастающих доз причинно-значимого аллергена. Это «переучивает» иммунную систему, снижая ее чувствительность.

- Профилактика аллергических заболеваний - это всегда двусторонний процесс, сочетающий медицинский контроль и ежедневную дисциплину человека. Она начинается задолго до рождения ребенка и продолжается на протяжении всей жизни. Создавая здоровую среду обитания, придерживаясь принципов рационального питания и своевременно обращаясь за медицинской помощью, мы можем взять под контроль эту растущую проблему, - напоминают специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».