Еще три новых поезда запускают на юг через Воронеж

Фото из архива КП

В июле новые дополнительные поезда свяжут Воронеж с Ростовом, Новороссийском и Анапой. Об этом рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Со 2 июля уже ходит состав Москва – Ростов-на-Дону, с 10 июля стартует ежедневный маршрут в Новороссийск, а с 16 июля — ночной поезд из Северной столицы на курорт в Анапу.

С 10 июля ежедневно запускается поезд №433/434 Москва – Новороссийск. Первый рейс из столицы — 10 июля в 17:45, прибытие в Новороссийск — 12 июля в 5:20. Обратно состав отправится 12 июля в 17:45 и вернется в Москву 14 июля в 5:35.

С 16 июля через день будет ходить поезд №177/178 Санкт-Петербург – Анапа. Его первый рейс из Северной столицы стартует 16 июля в 1:40 и прибудет на курорт 17 июля в 22:02. В обратном направлении первый состав отправится из Анапы 18 июля в 4:17 и приедет в Петербург 19 июля в 21:55.