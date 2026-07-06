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НовостиОбщество6 июля 2026 11:40

Заблудился в камышах в Воронеже слабовидящий рыбак на надувной лодке

Мужчина потерял ориентацию и едва не пострадал от жары
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронеже слабовидящий рыбак на надувной лодке потерялся в камышах. Инцидент произошел в Центральном районе 2 июля.

Как оказалось, около 10:00 воронежец позвонил в экстренные службы и сообщил, что потерял ориентир, а из-за сильной жары плохо себя чувствует.

Спасатели незамедлительно вышли в акваторию водохранилища на катере и по приблизительным координатам обнаружили мужчину среди зарослей. Лодку рыбака отбуксировали к берегу. Медицинская помощь ему не потребовалась — уже в тени его самочувствие нормализовалось.