Экс-полицейскому в Воронеже дали 2 года колонии за избиение заявительницы в кабинете

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Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор бывшему оперуполномоченному. Его признали виновным по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с насилием). Об этом 6 июля рассказали в суде.

Установлено, что в январе 2022 года в отделе полиции № 1 страж порядка принял гражданку для написания заявления. Когда женщина пригрозила пожаловаться на медлительность, полицейский схватил ее за куртку, повалил на пол, избил руками и ногами, после чего незаконно заковал в наручники.

Суд назначил наказание — 2 года лишения свободы в колонии общего режима, а также запрет занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года и лишение специального звания. Приговор пока не вступил в законную силу.