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НовостиПроисшествия6 июля 2026 11:09

В воронежском ЖК «Рождественский» внезапно загорелся «Форд Фокус»

В Воронеже дотла сгорела иномарка на улице Надежды, 1
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 6 июля в селе Ямное Рамонского района Воронежской области во дворе жилого комплекса «Рождественский» внезапно загорелся автомобиль «Форд Фокус-1». Местные жители поделились кадрами сильного пожара в сети. На них видно, что огонь дотла испепелил иномарку.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о возгорании на улице Надежды, дом 1 поступило на пульт дежурного в 07:52.

— Огонь полностью уничтожил машину. По оперативным данным, в результате происшествия никто не пострадал. С пламенем справился расчет из четырех спасателей на одной единице техники, — добавили в ведомстве.

Напомним, с 6 июля местами по области установился чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности. В связи с этим в регионе введен режим особой осторожности, так как погодные условия создают условия для быстрого распространения огня.