ФСБ пресекла поставки взрывчатки в Воронеж под видом духов

Фото из архива КП

6 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предотвращении серии терактов в городах России, в том числе в Воронеже. Их подготовка, по данным ведомства, курировалась украинскими спецслужбами. В рамках оперативных мероприятий был задержан 23-летний парень, выполнявший, предположительно, роль курьера-закладчика.

Взрывчатка упаковывалась под видом парфюмерных наборов, что указывает на попытку использования легенды о личном подарке для получателей из числа военных и госслужащих. Завербованный молодой человек извлек взрывчатые вещества из тайников (схронов), оборудованных на территории Челябинской области. Следующим этапом его задачи стала конспиративная пересылка опасных грузов адресатам в крупные российские регионы: Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область.

Посылки были изъяты сотрудниками спецслужб, а заложенные взрывные устройства обезврежены. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по нескольким тяжким статьям: незаконное хранение взрывчатых веществ; покушение на совершение террористического акта; государственная измена.