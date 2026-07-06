Александр Попов сложил полномочия зампреда правительства Воронежской области

Фото из архива КП

В правительстве Воронежской области произошли кадровые изменения. 3 июля свои полномочия досрочно сложил зампред Александр Попов. Информацию об уходе чиновника официально подтвердили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что решение было принято им самостоятельно.

Как следует из неофициальных комментариев, Александр Попов не покидает публичную сферу деятельности. Ожидается, что в будущем его кандидатура будет предложена на другую значимую государственную или общественную должность.

Что касается освободившегося кресла зампреда, то на данный момент процедура назначения преемника не запущена — вакансия остается открытой, и кадровые решения по этому вопросу пока не анонсировались.