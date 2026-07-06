Воронежские работодатели на 26% подняли зарплаты в сфере красоты

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За первое полугодие 2026 года работодатели стали предлагать соискателям более высокую оплату. По свежим данным аналитиков HH.RU, средний размер предлагаемой зарплаты за полгода вырос на 5%. Если в январе специалистам в среднем обещали 71,2 тысячи рублей, то к июню этот показатель поднялся до 75 тысяч рублей.

Наиболее заметный рост доходов произошел в сфере фитнеса и красоты. Здесь предлагаемые зарплаты подскочили сразу на 26%, достигнув отметки в 74,3 тысячи рублей. Также активно начали повышать оплату труда в управлении персоналом: работодатели стали предлагать специалистам на 13% больше, чем в начале года — 72,7 тысячи рублей.

В тройку лидеров по темпам роста вошла и сфера добычи сырья, где зарплаты увеличились на 12% и достигли 93,5 тысячи рублей. В пятерку отраслей, где бизнес наиболее активно повышает доход, также попали сектор безопасности, где оплата труда выросла на 10% (до 56,4 тысячи рублей), и сельское хозяйство — здесь специалистам стали предлагать на 8% больше, что составило 106,4 тысячи рублей.