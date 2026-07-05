Спустя 12 часов в Воронежской области отменили режим атаки беспилотников

В 17:25 5 июля в Воронежской области отменили режим атаки дронов, который действовал с 4:51. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.

Напомним, что сегодня над одним из городских округов нашего региона сбили беспилотный летательный аппарат.

По словам Гусева, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

А с 12:26 до 12:53 над Воронежской областью действовала ракетная опасность.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля дежурные средства ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа над территориями трех регионов и одного моря.

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