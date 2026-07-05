Скорректировали движение по Московскому проспекту в Воронеже

С 16:00 5 июля скорректировано движение на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за аварийных работ, которые будет проводить «РВК-Воронеж», для автомобилистов закрыт проезд из центра к Памятнику Славы по двум полосам – крайней левой и средней. До окончания работ движение транспорта – общественного и личного – будет осуществляться по крайней правой (выделенной) полосе.

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