Швейцарские часы 1948 года продают за 800 тысяч в Воронеже

Продавец не готов отдавать часы по цене металла. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За 800 тысяч рублей в Воронеже продают золотые карманные часы. Информация об этом появилась на одном из сайтов объявлений.

Изделие швейцарской фирмы J. J. Badollet произвели в Женеве в сентябре 1948 года.

По словам владельца часов, они совершенно новые, с паспортом и всеми ювелирными пробами. Их вес составляет 93,25 грамма без учета идущей в комплекте золотой цепочки (14,13 грамма).

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