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НовостиПроисшествия5 июля 2026 10:27

Беспилотник сбили над Воронежской областью 5 июля днем

Над регионом сохраняется режим атаки дронов
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дронов.

Обломки дронов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

5 июля днем дежурными силами ПВО в небе над одним из городских округов Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - уточнил чиновник.

Что же касается режима атаки дронов по всему региону, он сохраняется уже более восьми часов - с 4:51.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля дежурные средства ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа над территориями трех регионов и одного моря.

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