Отменили ракетную опасность в Воронежской области 5 июля днем

В 12:53 5 июля в Воронежской области объявлен отбой ракетной опасности. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:53 5 июля в Воронежской области объявлен отбой ракетной опасности. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев. Она действовала с 12:26.

Кроме того, в Нововоронеже отменили непосредственную опасность атаки БпЛА (ее объявляли в 12:14). Что же касается режима атаки дронов по всему региону, он сохраняется уже свыше восьми часов - с 4:51.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля дежурные средства ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа над территориями трех регионов и одного моря.

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