Ракетная опасность объявлена по всей Воронежской области 5 июля днем

В 12:26 5 июля в нашем регионе объявляется ракетная опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:26 5 июля в нашем регионе объявляется ракетная опасность. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Во всех муниципалитетах работают системы оповещения.

Тем, кто находится дома, чиновник рекомендует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую. Тем же, кто сейчас на улице, глава региона советует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, что с 4:51 над Воронежской областью действует режим атаки БпЛА. А в 12:14 в Нововоронеже завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара дронов.

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