Сирены завыли в Нововоронеже из-за угрозы непосредственного удара БпЛА 5 июля

5 июля в 12:14 в Нововоронеже завыли сирены. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

5 июля в 12:14 в Нововоронеже завыли сирены. В муниципалитете объявлена в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Зайдите в помещение, отойдите от окон, - советует глава региона.

Чиновник призывает всех, кто увидел дрон, уйти из зоны его видимости и сообщить по номеру 112.

Напомним, что с 4:51 над Воронежской областью действует режим атаки БпЛА.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля дежурные средства ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа над территориями трех регионов и одного моря.

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