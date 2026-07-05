На первом матче воронежского «Факела» в межсезонье-2026 будет аншлаг

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

7 июля воронежский «Факел» проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к сезону-2026/27. «Огнеопасные» примут на стадионе «Чайка» «Ростов». Встреча начнется в 17:30.

Все 500 билетов на игру уже раздали в фан-клубе на улице Чайковского.

Кстати, в предстоящем поединке «Факел» сыграет в двух видах похожей формы – один тайм проведут в «золотой», второй – в «горчичной». Пресс-служба клуба так пояснила подобный выбор:

- Золотая выпущена в честь наших «золотников» – тех, кто посетили все матчи минувшей кампании, преодолев вслед за командой более 30 тысяч километров. А горчичная знаменует собой наш прошлый сезон, в том числе и нотки горечи от упущенных золотых медалей.

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