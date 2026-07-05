В Воронеже завершили работы на водоподъемных станциях

Восстановление водоснабжения зависит от наличия повысительно-насосной станции, этажности и территориального расположения дома. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сложные погодные условия не помешали в срок завершить работы на водоподъемных станциях в Воронеже. Об этом утром 5 июля сообщили в пресс-службе водоканала.

- Теперь системы наполняются водой, - уточнили в РВК-Воронеж.

А это займет не менее шести часов. Напомним, что восстановление водоснабжения зависит от наличия повысительно-насосной станции, этажности и территориального расположения дома.

Сейчас сотрудники водоканала удаляют воздушные пробки и проводят промывку, дабы стабилизировать качество воды и избежать кратковременных изменений ее характеристик.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, жителям левого берега Воронежа раньше обещанного отключили воду.

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