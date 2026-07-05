Опасность атаки БпЛА объявили в Воронежской области 5 июля ранним утром

5 июля в 4:51 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

5 июля в 4:51 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

- Прошу сохранять спокойствие, - обратился к жителям региона чиновник.

По словам главы региона, силы ПВО наготове.

Тем временем, сотрудники МЧС советуют не выходить на улицу, находиться подальше от окон и при возможности пройти в ванную или кладовую. Тем же кто сейчас на улице, спасатели рекомендуют зайти в ближайшее здание, подъезд или подземный переход.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля дежурные средства ПВО сбили 71 украинский дрон самолетного типа над территориями республики Крым, Брянской, Ростовской, Белгородской областей и над акваторией Черного моря.

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