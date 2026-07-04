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НовостиПроисшествия4 июля 2026 16:11

Клубы дыма на Левом берегу заметили воронежцы

В МЧС рассказали о пожаре
Авторы (2):
Елена ФЕДЯШЕВА
Евгения ФРОЛОВА
Клубы дыма были видны издалека

Клубы дыма были видны издалека

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в Левобережном районе Воронежа заметили клубы дыма, что вызвало оживленное обсуждение в городских соцсетях. Жители строили догадки о причинах происшествия.

В ГУ МЧС России по региону оперативно прокомментировали ситуацию. Как сообщили спасатели, возгорание произошло по адресу: Монтажный проезд, 5е. По уточненным данным, на месте полыхал бытовой мусор.

Для ликвидации пожара были направлены три отделения пожарно-спасательных расчётов . Информации о пострадавших не поступало. Пожарные оперативно справились с возгоранием. Причины пожара устанавливаются.