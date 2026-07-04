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НовостиПроисшествия4 июля 2026 14:33

Житель воронежского Борисоглебска судится с АЗС из-за отказа продать бензин в канистру

Мужчина оплатил 20 литров АИ-95 по топливной карте, но заправщица не налила бензин в канистру
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Борисоглебский городской суд Воронежской области поступил необычный иск от местного жителя к АО «Воронежнефтепродукт». Поводом стал отказ в продаже бензина на одной из заправочных станций в черте Борисоглебска.

По версии истца, 28 июня 2026 года он приехал на АЗС на автомобиле знакомого, чтобы приобрести 20 литров бензина АИ-95. Топливо он планировал залить в принадлежащую ему алюминиевую канистру для последующей заправки своего личного авто. Мужчина оплатил покупку топливной картой, деньги были списаны, однако оператор-кассир отказалась выдавать бензин в емкость.

Своё решение сотрудница АЗС мотивировала внутренним запретом, не сославшись при этом на какие-либо нормы закона. При этом, как указывает истец, кассовый чек с суммой, маркой топлива и количеством ему так и не выдали — вместо этого распечатали два чека онлайн-кассы без признака расчета и информации об оплате.

Чтобы зафиксировать отказ и восстановить справедливость, мужчина вызвал на место полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту возможного нарушения прав потребителя.

Суд принял заявление к производству.