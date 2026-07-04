Нашли схрон с 11 снарядами времен войны в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лискинском районе Воронежской области местные жители обнаружили схрон с боеприпасами, пролежавшими в земле со времен Великой Отечественной войны. Всего в тайнике находилось 11 артиллерийских снарядов калибра 150 мм.

О находке незамедлительно сообщили в администрацию района, а оттуда направили запрос в региональное МЧС. Специалисты оперативно выехали на место, изъяли опасные предметы и приняли решение об их уничтожении.

Ликвидация боеприпасов прошла на специально оборудованном полигоне в Каширском районе. Взрывотехнические работы проводили сотрудники регионального расчета аварийно-спасательной службы МЧС. Все 11 снарядов были успешно обезврежены — операция прошла штатно, без происшествий и нарушений.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области напомнили жителям о строгом запрете самостоятельно прикасаться к подозрительным предметам, напоминающим боеприпасы. При обнаружении таких находок необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по телефону 112 и не приближаться к ним до прибытия специалистов.