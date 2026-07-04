В Воронежской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, гроз и града

Фото из архива КП

В Воронежской области действует оранжевый уровень погодной опасности — об этом свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра России. Регион одновременно накрывает сразу несколько стихий, которые потребуют от жителей повышенной внимательности.

Самая серьезная угроза в ближайшие часы — экстремальная жара. Предупреждение действует до 18:00 4 июля: местами столбики термометров поднимутся до отметки +35°C. Такая температура опасна для людей с хроническими заболеваниями и может спровоцировать тепловые удары.

Однако уже с вечера погода начнет меняться. С 18:00 4 июля до 18:00 5 июля синоптики прогнозируют сразу несколько опасных явлений:

· сильные дожди в отдельных районах;

· грозы;

· град (местами крупный);

· порывы ветра при грозах — до 15–17 м/с.

Кроме того, до утра 6 июля в регионе сохраняется 4-й класс пожарной опасности. Это значит, что любая искра или непотушенный окурок могут привести к серьёзному возгоранию в лесах и на открытых территориях.