22-летний парень погиб под колесами поезда на перегоне под Воронежем

Фото из архива КП

В Воронежской области железная дорога унесла жизнь еще одного молодого человека. В четверг, 2 июля, на перегоне Сомово – Тресвятская под колесами поезда погиб 22-летний парень. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, ЧП произошло в светлое время суток на 569-м километре пути. Обстоятельства, при которых молодой человек оказался на рельсах, пока выясняются. Следователи уже начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее стало известно, что на железнодорожной станции Грязи Воронежские произошел несчастный случай. 26-летний мужчина пострадал от удара током.