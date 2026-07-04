Бухгалтера и ее мать-«колдунью» из Воронежа будут судить за мошенничество на 73 млн рублей

Фото из архива КП

В Воронежской области перед судом предстанут 40-летняя главный бухгалтер IT-компании и ее 68-летняя мать. Женщин обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 4 июля.

Как установили следователи регионального управления СК, основная фигурантка дела, работавшая главбухом в фирме, занимающейся компьютерными технологиями, в 2024–2025 годах провернула несколько афер.

Сначала она изготовила фиктивный договор от имени организации, согласно которому она же как индивидуальный предприниматель якобы оказывала юридические услуги. Затем подписала подложные акты приема и перевела себе более 13 млн рублей за несуществовавшую работу.

Вторым эпизодом стало вымогательство премий у подчиненных. Женщина потребовала, чтобы сотрудники передавали ей полученные бонусы, пригрозив негативными последствиями. Для этого она подделала приказы о премировании, сфальсифицировав подпись директора, и завладела еще 1,3 млн рублей.

Третья часть схемы связана с матерью обвиняемой. Ранее директор другой фирмы обращалась к ней за магическими ритуалами. Пенсионерка заявила, что у той образовалась задолженность за эти услуги, и потребовала погасить ее долей в уставном капитале компании. В случае отказа она пригрозила проблемами со здоровьем, в семье и в бизнесе. Напуганная женщина согласилась, и дочь стала владелицей 50% фирмы — рыночной стоимостью 58,2 млн рублей.

Чтобы возместить ущерб, следователи наложили арест на имущество фигуранток: квартиры, машины, нежилые помещения, драгоценности, банковские счета и долю в компании. Общая стоимость арестованных активов превышает 242,5 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Доказательства собраны в полном объёме, включая показания свидетелей, результаты экспертиз и материалы обысков.