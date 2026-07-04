Воронеж накроет антициклон с ливнями и 30-градусным зноем

Фото из архива КП

В первый выходной день лета погоду в столице Черноземья будет определять антициклон. Как уточняют в региональном управлении по гидрометеорологии, суббота, 4 июля, обещает быть неоднородной: солнце будет сменяться облачными просветами, а после обеда не исключены локальные грозовые очаги с короткими, но интенсивными ливнями.

Термометры в городской черте поднимутся до отметок +30…+32 °C, при этом южный ветер разгонится до порывов 8–13 м/с, что при высокой влажности создаст эффект духоты.

По области картина схожая, но с более жёсткими контрастами. В большинстве районов также прогнозируют переменную облачность и эпизодические осадки с грозовой активностью, однако в отдельных точках региона воздух может раскалиться до +35 °C — это уже критерий сильной жары. Ветер сохранит южное направление и ту же скоростную динамику.

Конец недели ознаменуется сменой погодного сценария. Уже в воскресенье, 5 июля, антициклон начнет слабеть, и в область придут более прохладные воздушные массы: днём не выше +27 °C, с обложными дождями и новыми грозовыми фронтами. В понедельник, 6 июля, тенденция закрепится — температурный максимум так и останется на уровне +27 °C, а осадки продолжат поливать регион.